Maratona Raspadori: Jack prende tempo, ma la Roma ci crede. In arrivo Friedkin

Una lunga, lunghissima attesa. Nella speranza che alla fine la fumata bianca riporti il sereno tra le anime inquiete dei tifosi giallorossi e, soprattutto, del tecnico Gian Piero Gasperini, mai così preoccupato come in questi giorni. Perché Giacomo Raspadori, nelle mire da settimane della Ruma, si è preso ancora del tempo: vuole riflettere a fondo sulla sua prossima destinazione dopo appena sei mesi di vita in Spagna. Il club giallorosso è ancora ottimista dopo i colloqui avuti fino a ieri con l'entourage del giocatore, eppure la convocazione di Jack per la Supercoppa spagnola (accompagnata ieri pure da un post social dei Colchoneros con foto in primo plano dell'attaccante e il titolo forte "Fino all'ultimo respiro") ha inevitabilmente contribuito a dilatare i tempi dell'operazione, rinviando la risposta definitiva del giocatore almeno fino al 12 gennaio, data della finale a Gedda in Arabia Saudita della

competizione iberica. Il ds Ricky Massara ha già raggiunto un accordo con l'Atletico per un pacchetto complessivo da circa 20-22 milioni (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5, con una penale che lo rende quasi un obbligo), ma col giocatore non si è arrivati ancora alla quadratura del cerchio proprio perché Raspadori vuole che innanzitutto i suoi interrogativi legati all'impiego a Madrid trovino risposte certe nell'ottica di un suo eventuale coinvolgimento in azzurro per il prossimo Mondiale. [...] Le variabili non sono poche (l'unica alternativa al momento è Giovane del Verona) e comunque Massara non aspetterà all'infinito il giocatore. Nel frattempo, Gasp continua a premere affinché lo stallo si sblocchi. [...] Oltre all'attesa per Raspadori, aumentano i dubbi pure per Joshua Zirkzee dello United, alla luce dell'esonero di ieri di Amorim, con cui l'ex Bologna ha avuto finora un rapporto teso. [...] Incertezze che cercherà di spazzare via Dan Friedkin in persona, atteso per domani a Trigoria, al rientro della squadra da Lecce. Il presidente riunirà Gasp e la dirigenza per fare il punto della situazione e cercare di superare le resistenze sui due fronti aperti: le "maratone Raspadori-Zirkzee" vanno domate in fretta.

(Gasport)