Malen subito. Titolare e al centro dell'attacco: la Roma si affida allo specialista

Non c'è Roma senza Donyell Malen. Il proverbio, coniato per l'occasione, indica allo stesso tempo un'urgenza e una chance: la necessità di Gian Piero Gasperini di un centravanti vero dopo tanti tentativi non fortunatissimi e l'opportunità per l'ultimo acquisto giallorpsso di prendersi la scena al primo ciak. Succede nel calcio: pronti-via, appena due allenamenti, forse tre, e subito titolare in un ruolo finora senza padroni, indossando per di più una maglia che scotta, da sempre pesante per tutti gli interpreti del ruolo che si sono succeduti nella Capitale e che è appartenuta in particolare a gente del calibro di Pruzzo, Voeller, Balbo, Batistuta, Montella, Dzeko e Lukaku. Tocca allo specialista, allora. E non uno qualsiasi. Un Malen che ha già collezionato 49 partite con l'Olanda 8 (4 gol nelle ultime 7 gare con gli Oranje) e che fa del ruolo di centravanti una missione. [...] Il centravanti (che ha scelto la 14 in onore di Johann Cruijff) dovrà così a sua volta invertire la tendenza che in alcune circostanze finora ha limitato la Roma nei sedici metri. [...] In giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinare condizioni, l'attaccante è già concentrato sul campionato, unica competizione che può peraltro giocare per il momento in attesa dell'eventuale seconda fase di Europa League. Anche perché oltre alla condizione della qualificazione in Europa, per il riscatto serve il 50% di presenze (da almeno 35 minuti) per l'olandese. E a Torino, domani, Donyell potrà dare subito un contributo concreto sfruttando le sue peculiarità: la velocità e il cinismo sotto porta, proprio quelle caratteristiche che mancavano all'attacco di Gasp [...]

(Gasport)