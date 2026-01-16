Malen pronti-via: titolare a Torino. Rientra Pellegrini, Ferguson ai box

La prima volta di Robinio Vaz e il ritorno di Lorenzo Pellegrini. Gasperini può sorridere in vista della rivincita al Torino di domenica. Ieri il francese ha svolto il suo primo allenamento, mentre, oggi sarà il turno di Malen che contro i granata dovrebbe partire titolare. Le buone notizie arrivano anche dall'infermeria. Pellegrini, infatti, è di nuovo a disposizione e partirà dalla panchina. Gasp potrà finalmente riproporre il terzetto difensivo formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Ancora ai box invece Ferguson che però conta di tornare in gruppo tra oggi e domani. Ultimi giorni di attesa anche per El Aynaoui: il centrocampista domenica giocherà la finale di Coppa d'Africa contro il Senegal. Slitta a febbraio, infine, il ritorno di Dovbyk.

(gasport)