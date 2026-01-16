Malen ha scelto il numero 14

È sbarcato a Roma mercoledì sera, ieri ha svolto e superato le visite mediche e ha conosciuto da vicino il centro sportivo di Trigoria. Oggi il suo nome verrà annunciato come nuovo acquisto della Roma dopo aver concluso le pratiche burocratiche e ultimato lo scambio di documenti dall'Inghilterra. Donyell Malen si candida a giocare titolare già a Torino e per entrare in grande stile nell'universo giallorosso, ha compiuto la prima vera scelta coraggiosa: indosserà la maglia numero 14, numero della legenda dell'Olanda Johan Crujiff.

(corsport)