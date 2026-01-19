Malen accende la Roma

Mettiamola così, avere un centravanti aiuta. E paradossalmente te ne accorgi di più non quando ne sei privo ma soprattutto quando finalmente ne vedi giocare uno. La Roma che vince a Torino ha il volto di Malen. Un nove vero e poco importa che vesta il 14 e sia alto 176 centimetri. [...] Malen, in appena mezz'ora, ha spiegato la frustrazione lunga cinque mesi di Gasperini. Due gol, uno annullato per un ginocchio galeotto in fuorigioco, sponde (sempre molto precise), primi passi velocissimi, aperture a trovare il compagno smarcato, ammonizione fatta prendere al suo marcatore e udite, udite soprattutto tiri, conclusioni. Sì, qualcosa che da queste parti ci si era dimenticati tanto da aspettarsi di segnare o entrando con la palla in porta a seguito di un'azione corale, su calcio da fermo o con un'invenzione di Soulé o Dybala.

Di colpo, la Roma trova un signore che di mestiere fa il centravanti e tira. Appena può, appena si apre un varco, prende e conclude. Regalando pericolosità, profondità, giocando sul filo del fuorigioco e tenendo sempre sul chi va là il difensore di turno che deve provare a contenerlo. [...] Ieri Malen in 30 minuti ha calciato tre volte, due centrando la porta. Anzi tre considerando la rete annullata. A Dovbyk in 13 presenze è riuscito appena 5 volte. [...]

Una vittoria che permette a Gasperini di allungare sulla Juve di tre punti in ottica quarto posto ma di non perdere di vista nemmeno le prime tre piazze (il Napoli, terzo, è ad un punto). [...]

Per una volta, è Dybala a chiudere i conti. Chissà che avere un centravanti là davanti che fa reparto da solo non possa regalare giovamento alla Joya che tra l'assist all'ex

Aston Villa e la rete del 2-0 (dopo 84 giorni di digiuno in campionato) è tornato finalmente ai suoi livelli. Quelli di un calciatore superiore, che si diverte giocando, regala sprazzi di qualità e, privato di qualche calcione e potendo giostrare da regista avanzato, azzarda anche qualche giocata in più. [...]

Intanto il tecnico ha regalato un po' di minuti a Vaz. Ragazzino che ha dei mezzi atletici impressionanti, ama buttarsi negli spazi ma che tradisce, come nell'occasione fallita per il 3-0 o nel pallone perso appena entrato (che per poco non ha visto l'invasione in campo di Gasperini), un pizzico di inevitabile inesperienza dovuta alla giovanissima età. Poco male. Avrà tempo per crescere. La Roma invece sembra finalmente matura. [...]

(Il Messaggero)