L'urlo di Lorenzo

Più frustrata che felice. Il pareggio, il primo dei giallorossi in questa stagione, è troppo poco per la Roma e premia più del dovuto il Milan. Un punto pieno di rimpianti. E' tanto bella, arrogante, divertente la squadra di Gasperini, guardarla è un piacere, ma sbatte sul pragmatismo di Allegri, che dopo aver patito il calcio ad alta velocità dei giallorossi, sfiora addirittura il successo, facendo cilecca su un paio di buone occasioni nel finale. Sarebbe stato troppo: resta l'imbattibilità di Max, che dura da ventuno partite. Costante, quello sì, divertente forse no.

Il Milan barcolla, la Roma non riesce a mandarlo ko. La squadra di Gasp fa un passetto in avanti, uscendo a testa altissima in uno scontro diretto, che fin qui aveva perso (con Napoli, Juve, Inter e Milan) un po' per mancanza di armi offensive, un po' perché il percorso per arrivare a certi livelli è ancora all'inizio. Stavolta non è successo ed è già qualcosa. I giallorossi, la vittoria, la sfiorano soltanto e l'uno a uno dà soddisfazione solo alla classifica ma non aiuta il morale, la consapevolezza, se si vuole puntare molto in alto.

Il viaggio verso un posto in Champions di certo non si interrompe qui, ma la strada resta lunga e impervia, con sei squadre per quattro posti: la Roma aggancia il Napoli al terzo e mantiene il distacco (più uno) dalla Juve, mentre il Milan perde l'occasione di avvicinarsi alla capolista Inter, che ora è in fuga, a più cinque dai rossoneri. [...]

La partita pende dalla parte della Roma, almeno per un'ora: la Roma tira di più (15 a 5) e prende la porta di più (7 a 2). [...] Alla fine dei primi quarantacinque minuti il dato è confortante e pende dalla parte della Roma: sono undici i tiri complessivi dei giallorossi, cinque in porta, contro uno solo del Milan. [...] Il dominio giallorosso è totale, il Milan si limita a qualche rilancio sperando in Leao, ma il più delle volte manda in bestia Allegri, che minaccia di sostituirlo e poi lo farà. [...]

Ma poi c'è un secondo tempo e la Roma cala un po', specie negli attaccanti, Dybala e Malen in particolar modo. [...] Ed ecco, puntuale, arriva la distrazione fatale: Ndicka regala un angolo al Milan, e da lì nasce il gol di De Winter, che raccoglie un cross di Modric e brucia Wesley nello stacco. [...] Ci vuole un rigore (fallo di mano di Bartesaghi su cross di Celik) per rimettere le cose - parzialmente - a posto, a differenza dell'andata, quando il pari era sfumato per l'errore di Dybala dal dischetto. [...]

(Il Messaggero)