L'uomo dei miracoli nella "sua" Bergamo. Il caffè, l'attico, la trattoria: qui è a casa

Bergamo attende Gian Piero Gasperini dopo nove anni di amore e dopo che lo scorso giugno il condottiero della Dea ha deciso di firmare con la Roma. [...] La Curva Nord, o almeno gran parte di essa, applaudirà e saluterà colui che ha portato in alto, molto in alto l'Atalanta e il nome della città. [...] Situazione che, secondo il quotidiano locale L'Eco di Bergamo, che tra i dieci articoli più letti nel 2025 sul proprio sito ne ha due con Gasperini protagonista, va tenuta separato dai successi e dai trionfi ottenuti in tutti questi anni nei quali Gasp ha vissuto la città in maniera viscerale, appassionato delle sue strade, dei suoi musei e sempre il primo ad arrivare a Zingonia, al centro sportivo "Bortolotti", e l'ultimo ad andare via. E quando non era a Zingonia, una sorta di seconda casa, frequentava Bergamo bassa, zona Piazza Pontida, e in città alta il Caffè del Tasso, il suo preferito. Se non con la moglie, spesso lo si vedeva a cena fuori con il vice Tullio Gritti, che oltre a lavorare con lui è suo grande amico e che lo ha seguito anche a Roma. [...] Chi aspetterà come sempre il tecnico di Grugliasco sarà Giuliana D'Ambrosio, che nell'omonima trattoria nel cuore di Bergamo coccola tutti quelli che transitano nel "mondo" Atalanta con i casoncelli fatti appositamente per i giocatori e gli allenatori. Un locale particolarmente eccentrico, una padrona di casa esageratamente tifosa, un posto del cuore di Gasperini e di sua moglie Cristina, che fa avanti e indietro tra Roma e Bergamo per curare le proprie attività e la casa (un superattico) comprata in Città Alta alla fine del 2024, che aveva fatto intendere che il legame tra l'allenatore di Grugliasco e la Dea sarebbe proseguito nel tempo. [...] Il 26 gennaio una nota pasticceria di Città Alta gli recapitava la torta per il suo compleanno. Non sarà così quest'anno. [...] Il ritorno a Bergamo, iniziato ieri sera con cori di gratitudine di alcuni tifosi all'arrivo in albergo, può cominciare e sarà tutto da scoprire.

(Il Messaggero)