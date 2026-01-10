L'infortunio di Dovbyk mette nei guai la Roma. Ferguson verso l'addio

Artem Dovbyk si è fermato nel momento peggiore. L'infortunio rimediato a Lecce si è rivelato più serio del previsto: rischia due mesi di stop. Una notizia pesante per Gasperini. Che complica il mercato di gennaio della Roma. [...] Nessuna trattativa avviata, ma un intenso lavoro di agenzie e intermediari che, in molti a Trigoria, credevano avrebbe portato alla fumata bianca. Un piano che da oggi dovrà, per forza di cose, cambiare. Dovbyk rappresentava la chiave per alleggerire il reparto offensivo - sia in termini di ingaggio che di spazio (liste) - e permettere alla Roma di affondare il colpo su Raspadori e Zirkzee. [...] Il fronte più avanzato è quello che riguarda l'attaccante dell'Atletico Madrid. La trattativa tra i club è definita, manca solo il via libera dell'attaccate, che nelle prossime ore potrebbe sciogliere le riserve. A Trigoria filtra fiducia: la sensazione e che l'ok sia vicino e che il ritorno in Italia sia ormai deciso, anche per restare centrale nel progetto tecnico e nel giro della Nazionale. Più complessa la pista che porta a Joshua Zirkzee. [...] Il club inglese vuole prima scegliere il nuovo allenatore e ridefinire le proprie priorità tecniche, rimandando ogni decisione sugli attaccanti. La volontà della Roma, però, non è cambiata: Zirkzee resta l'obiettivo numero uno e l'idea e quella di chiudere l'operazione - da 40 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions - assecondando i tempi dello United. [...] Per chiudere le operazioni Raspadori e Zirkzee, un'uscita diventa inevitabile. Con Dovbyk bloccato dall'infortunio, Bailey dalla mancanza di acquirenti, il sacrificato potrebbe diventare Ferguson. [...] Formalmente si tratterebbe di una risoluzione anticipata del prestito con il Brighton, con la stessa Roma che dovrebbe trovare un nuovo acquirente per l'attaccante. Il Napoli è interessato in caso di cessione di Lucca. [...]

(la Repubblica)