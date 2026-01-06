LECCE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Soulé in dubbio, si scalda El Shaarawy. Ballottaggio Ferguson-Dovbyk

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo in casa del Lecce per rimanere attaccata al treno per la Champions League. Servirà una vittoria contro i giallorossi del grande ex, Eusebio Di Francesco. Secondo i quotidiani, il tecnico di Grugliasco deve scegliere fra Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, con il secondo favorito. In difesa sicure le presenze di Ziolkowski e Ghilardi, balla il terzo centrale, fra Celik e Rensch. Dubbio Soulé in attacco: al suo posto potrebbe giocare El Shaarawy.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk
GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Ferguson.
IL MESSAGGERO: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson
IL TEMPO: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk
CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, El Shaarawy; Ferguson
IL ROMANISTA: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Ferguson.