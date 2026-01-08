Le ragioni del Gasp furioso e un mercato immobile: ora serve un colpo in attacco

Il Gasp furioso. Quello che non fa sconti. Quello che da mesi aspettava un paio di punte per garantire maggiore concretezza alla sua Roma che ha chiuso il girone d'andata in quarta posizione a pari punti con la Juventus. Quello che chissenefrega se a Lecce ha vinto. Quello che ancora chissenefrega se in Salento ha visto andare in gol i sue due centravanti, prima Evan Ferguson e poi Artem Dovbyk. Il silenzio nel post partita ha fatto più rumore di un milione di parole. Il tecnico che nel bene e nel male non è personaggio capace di mettersi una maschera, ha preferito non presentarsi ai microfoni per sottolineare uno stato d'animo imbufalito. L'allenatore pensava che avrebbe avuto a disposizione almeno un'altra punta, ma, così non è stato. E allora apriti cielo, con il direttore sportivo Massara piazzato senza parlare sul banco degli imputati. Direttore sportivo che da mesi sta lavorando agli arrivi di Raspadori e Zirkzee, ma, l'italiano pur a fronte di un accordo Roma-Atletico Madrid, ha preferito prendere tempo, mentre, per l'olandese l'ultima follia di un Manchester United che ha licenziato l'allenatore ha rallentato una situazione che sembrava vicina al via libera. [...] Per il bene della Roma sarebbe il caso di puntare a una chiusura della stagione nel miglior modo possibile.

(La Repubblica)