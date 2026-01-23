Le perle di Niccolò sotto gli occhi di Totti: il futuro non è scritto ma Gasp lo blocca

Un'altra grande serata europea per Niccolò Pisilli. Sono passati due anni e mezzo dalle lacrime per il suo primo gol contro lo Sheriff e ieri si è ripreso la scena dell'Olimpico con una doppietta contro lo Stoccarda. Il tutto davanti a Francesco Totti che ieri era presente in tribuna. Una bella storia romanista, con Gasperini che gli aveva promesso più spazio e lui sta ripagando. La coppia con Koné funziona bene, poiché gli lascia il tempo di fare quello che sa fare meglio: inserirsi. [...] Il futuro rimane ancora tutto da scrivere. Quasi un anno fa il rinnovo di contratto, in estate Gasperini aveva bloccato una sua partenza, ma, il poco spazio a disposizione lo ha fatto tentennare. Lo ha chiamato al Genoa Daniele De Rossi, ma, la partenza di El Aynaoui in Coppa d'Africa ha cambiato il suo destino. Ora spera di poter giocare di più. Continuerà di certo l'Europa League, con la Roma che ha un ultimo match da disputare prima di sapere se saranno playoff o ottavi di finale. [...] La sessione di gennaio sta per concludersi e i colpi di scena non sono da escludere. Nelle scorse settimane anche Cagliari e Parma hanno bussato alle porte di Trigoria, ma, per il momento Pisilli non vuole pensare ad un addio.

(Il Messaggero)