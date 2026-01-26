Le occasioni perdute: tra Roma e Milan chi vince è l'Inter

Cronaca di un'opera incompiuta. Se l'1-1 dell'Olimpico a posteriori pare l'unico finale possibile, lungo la strada per arrivarci si sono aperte tutte le porte possibili. La Roma non aveva mai pareggiato prima, per il Milan è l'ottava volta e nessuno l'ha fatto di più. Ma un vincitore c'è, e chi se non l'Inter, che in un weekend stacca di cinque pedalate Allegri e spedisce a 9 punti Roma e Napoli.

Gasperini ha aggredito la tela della partita come un pittore informale che con schizzi multicolori prova a riempirne ogni angolo. Il Milan invece ha avuto l'approccio minimalista di un Fontana: concentrare le idee in un solo strappo che racchiudesse il mondo. Una specialità di cui il geniaccio livornese è maestro. E infatti il capolavoro sembra prendere forma proprio quando pareva impossibile. [...] De Winter ha staccato su un calcio d'angolo dipinto da Modric e sottovalutato da Svilar e Wesley: testa, gol e 1-0. La firma di Allegri sulla partita. Sarebbe l'85ª vittoria in A con questo punteggio per l'allenatore del Milan.

«Ma stanotte no», deve aver pensato Gasperini. [...] Pochi istanti e l'Olimpico ha festeggiato il pari. Ancora un rigore, come all'andata: Celik che ha tenuto in campo una palla quasi impossibile e l'ha calciata sul braccio larghissimo di Bartesaghi. Come all'andata quando parò il tiro a Dybala, Maignan ha cercato sulla borraccia le indicazioni sui tiratori avversari. [...] Mike ha indovinato l'angolo ma s'è arreso al tiro di Pellegrini: non segnava da novembre. [...]

