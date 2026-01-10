La Roma vuole pescare il Jack: oggi altri contatti, anche l'Atalanta fa sul serio

[...] Napoli, Atalanta e Roma sono sedute allo stesso tavolo, ma, la prima carta scoperta l'ha girata Simeone. Giovedì sera in Supercoppa, Raspadori è rimasto a guardare in panchina per 90 minuti, neppure a gara in corso con i suoi in svantaggio è riuscito ad entrare. Tutti dentro tranne lui, un segnale forte per il suo futuro in Spagna. Giacomo vuole giocare, sentirsi centrale e tornare protagonista. La Serie A è dunque pronta a riprenderselo a braccia aperte. La Roma in primis, ma, in corsa ci sono anche Atalanta e Napoli che sogna un suo ritorno. Gasperini si è mosso insieme a Massara già da tempo e sta spingendo molto per averlo. Oggi è attesa una risposta. [...]

Intanto, sul fronte alternative, si raffredda la pista Zirkzee. Il cambio panchina ha complicato i piani giallorossi, mentre, lo United non abbassa le pretese sul riscatto. Per il futuro, invece, restano vivi gli interessi per Giovane del Verona e Robinio Vaz del Marsiglia valutato tra i 25 e i 30 milioni. Capitolo uscite. La situazione Ferguson non è bloccata. L'irlandese non rientra a pieno nei piani di Gasperini e se dovessero arrivare gli altri due centravanti richiesti, il prestito verrebbe interrotto. [...]

(corsport)