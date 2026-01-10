La Roma vuole pescare il Jack. Oggi altri contatti, anche l'Atalanta fa sul serio

C'è un'arte anche nel mischiare le carte. [...] Serve mestiere, intuito, tempismo. Tutte abilità che il croupier Massara sta mettendo sul tavolo della Roma, lanciando segnali chiari, anzi chiarissimi, a Giacomo Raspadori. Jack per gli amici, magari di cuori, quelli che il direttore sportivo giallorosso sta provando a fargli battere per la Roma. [...] Roma, Napoli e Atalanta sono sedute allo stesso tavolo, ma la prima carta scoperta l'ha girata Simeone. Giovedì sera, nel derby di Supercoppa di Spagna a Gedda, Raspadori è rimasto a guardare. [...] Un messaggio forte, quasi definitivo, sul suo presente e soprattutto sul suo futuro. [...] Raspadori vuole giocare, sentirsi centrale, tornare protagonista. La Serie A è pronta a riaccoglierlo a braccia aperte. La Roma in primis, ma attenzione anche all'Atalanta e a un Napoli che lo riprenderebbe molto, molto volentieri. Gasperini si è mosso per tempo, insieme al suo direttore sportivo. Sta spingendo, sta insistendo, sta provando a far pendere l'ago della bilancia verso la Capitale. La risposta che conta, quella da un milione di euro - anzi, da circa quattro milioni netti a stagione -è attesa oggi. La Roma sente di essere vicina, ma sa che dalle parole bisogna passare ai fatti. I dialoghi sono continui, il tempo stringe e perdere terreno ora sarebbe un errore imperdonabile. [...] Intanto, sul fronte alternative, si raffredda la pista Zirkzee. Il cambio in panchina ha complicato i piani giallorossi, mentre lo United - che ritroverà Mbeumo, eliminato dalla Coppa d'Africa col suo Camerun - non abbassa le pretese sul riscatto. [...] Per il futuro, invece, restano vivi gli interessi per Giovane del Verona, pallino dichiarato di Massara, e per Robinio Vez, diciottenne del Marsiglia, valutato tra i 25 e i 30 milioni e proposto al club giallorosso. Il ragazzo piace a Trigoria, sarebbe un investimento extra a prescindere da chi arriverà in attacco. La situazione Ferguson non è bloccata, anzi. L'irlandese non rientra pienamente nelle grazie di Gasperini, che vorrebbe altri due centravanti. Se dovessero arrivare, il prestito verrebbe interrotto. [...] Massara osserva, riflette, valuta. Crede nel ragazzo, ma vuole soprattutto accontentare il suo allenatore. [...]

(Corsport)