La Roma spinge per avere Fortini

Robinio Vaz, Malen e adesso il resto. Perché il mercato della Roma non si ferma se l'obiettivo è rimanere incollati alla zona Champions. Due colpi davanti hanno acceso l'entusiasmo e cambiato l'inerzia, ma, a Trigoria sanno che la coperta è ancora corta. E Massara sta lavorando su più tavoli. La priorità adesso è chiara: difesa ed esterno sinistro. Il nome in cima alla lista è quello di Radu Dragusin. La Roma ci crede e continua a trattare su due binari paralleli: con il giocatore per l'accordo economico e con il Tottenham per la formula. L'ex Juventus vuole certezze e non vuole essere una scommessa: sì al prestito, ma, solo con l'obbligo di riscatto. Il costo è di circa 25 milioni di euro e tre milioni per l'ingaggio. Si lavora poi sulla fascia sinistra dove il nome caldo è quello di Niccolò Fortini. I contatti con la Fiorentina proseguono. La Viola non vorrebbe privarsi del ragazzo ma il rinnovo fermo e il contratto in scadenza nel 2027 obbligano a fare i conti con la realtà. La Roma osserva e propone un affare da 15-18 milioni. Gasperini lo apprezza e lo considera una pedina utile da subito. [...]

(corsport)