La Roma si affida al rinato Dybala: Gasp insegue l'Europa che conta con i suoi sorrisi e i gol di Malen

Paulo Dybala sembra rinato e il primo ad esserne felice è Gian Piero Gasperini che si appoggia su di lui per la partita di stasera contro il Milan. Mai un big match vinto e mai nemmeno pareggiato, con i giallorossi che oggi si potrebbero avvicinare all'obiettivo Champions League dopo sette anni di fallimento. [...] Dybala più Malen allora. La nuova coppia che all'esordio contro il Torino ha brillato grazie ad una connessione che ha cambiato l'umore del tecnico. Paulo vuole provare a rendere dolce il suo finale con la Roma, tra 40 giorni diventerà papà e ha scelto di farlo all'ombra del Colosseo nonostante a gennaio qualche telefonata l'abbia ricevuta dal Monaco e dal Benfica di José Mourinho. La Joya di recente ha parlato con Gasperini, dicendogli di non farsi più condizionare dal futuro e dal contratto. Poi chissà, a fronte di una riduzione di ingaggio più che dimezzato e di una Roma in Champions, lo scenario potrebbe mutare. L'attualità però dice riscatto, perché a San Siro l'argentino sbagliò il rigore del pareggio e calciando si procurò una lesione al bicipite femorale. [...]

(corsera)