La Roma pensa in grande

Gasperini, appena battuto lo Stoccarda, ha spiegato che è il momento di alzare l'asticella. Stasera contro il Milan all'Olimpico, il primo tentativo della Roma per pensare da grande in questo campionato. Su 29 partite stagionali, i giallorossi ne hanno vinte il 66%, ma, senza mai fare punteggio pieno negli scontri diretti. I giocatori stasera entreranno in campo per mostrare al tecnico di essere competitivi pure con le big. Mancano, oltre al solito Angelino, Hermoso e Dovbyk, più Bailey tornato all'Aston Villa. Gasp ha però più opzioni davanti rispetto ad inizio anno: Malen, Vaz e Venturino. Ferguson, che ha giocato con lo Stoccarda giovedì, ti garantisce un turnover in attacco. Anche El Aynaoui è tornato. Accanto a Dybala e Malen c'è un ballottaggio tra Soulé e Pellegrini, con l'argentino leggermente avanti. Regge anche l'opzione di rispostare Cristante in avanti con la conferma di Pisilli in mezzo al campo. Capitolo mercato: Frank, allenatore del Tottenham, è uscito allo scoperto. Si tiene stretto Tel. La Roma ha incassato anche il no del Colonia per El Mala. La prima scelta di Gasp diventa quindi Sauer del Feyenoord, mentre, il Piano B rimane Carrasco dell'Al-Shabab. Massara non ha intenzione di restituire Tsimikas al Liverpool prima di giovedì, ma, il ds sta lavorando al suo sostituto: Wolfe del Wolverhampton è in vantaggio su Seys e Fortini della Fiorentina. Il top per Massara sarebbe però Methalie del Tolosa che però costa 25 milioni di euro.

(corsera)