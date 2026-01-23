La Roma gode doppio

IL TEMPO (L. PES) - Pisilli lancia la Roma. È la notte del ventunenne centrocampista giallorosso che con la sua doppietta allo Stoccarda ipoteca il passaggio diretto agli ottavi. Serata magica per il gioiellino del settore giovanile che aveva ricevuto il giorno prima i complimenti del tecnico. Sette cambi per Gasperini rispetto alla sfida di Torino. Difesa inedita e turnover sulle fasce con Ferguson a guidare l'attacco. Una Roma non oleata che non inizia male la gara, sa soffrire, e al 40esimo passa in vantaggio grazie alla prima rete di Pisilli, arrivata dopo un assist magistrale di Soulé. Nella ripresa i tedeschi mettono in difficoltà i giallorossi e serve un super Svilar ad evitare il pareggio prima del definitivo 2-0 targato ancora una volta Pisilli. Ora l'ultimo impegno ad Atene contro il Panathinaikos tra una settimana per chiudere la fase campionato. Alla Roma potrebbe bastare un punto per la certezza, ma ora la testa va al match di domenica col Milan, sempre all'Olimpico, che può rappresentare uno snodo cruciale della stagione.