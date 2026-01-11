Koné può esultare: "Il feeling con il gol migliora con la fiducia. Ora tiro di più"

Seconda partita consecutiva all'Olimpico con un gol. Non male, per uno come Manu Koné che certo non ha un grande rapporto con la porta avversaria: "il feeling con il gol migliora con la fiducia, con le occasioni - ha raccontato il francese —. Spesso la gente mi dice che dovrei esser più egoista, cercare di più la rete e tirare di più. Ma per me la cosa più importante è aiutare la squadra, sono un centrocampista, quindi servire gli attaccanti e magari fare qualche assist decisivo. Con Gasperini tiro di più, è vero". [...]

(corsera)