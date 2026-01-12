Intrigo Raspadori: il Napoli su Jack, Lang o Lucca in uscita. Roma indispettita

Altre 24 ore e poi basta. La telenovela legata a Giacomo Raspadori sta diventando sempre più imprevedibile con il giocatore che ieri si è regolarmente allenato con l'Atletico Madrid. Simeone, inoltre, lo ha anche provato nell'undici titolare che domani scenderà in campo per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Prima di partire, però, la Roma attende e pretende una risposta. [...] Di più Frederic Massara non poteva fare. Il giocatore è stato accontentato su tutto: ingaggio alto, certezza di riscatto a giugno e continuità in campo. Per questo, il ds aspetterà ancora fino alla fine di questa giornata, poi, virerà su altro. Tra i dubbi di Raspadori, c'è anche la possibilità di poter tornare al Napoli. Il giocatore è stato bene in azzurro e in questo momento che Conte è alla ricerca di un trequartista, il ds Manna ha ripensato a lui. Aspettare la corte del Napoli, però, significherebbe attendere prima la cessione di uno tra Lucca e Lang dal momento che i partenopei devono operare sul mercato con saldo zero. Raspadori sta prendendo tempo per capire cosa succederà, situazione che ha fatto innervosire la Roma che è una seconda scelta.

(gasport)