In volo con Ziolkowski

La Roma è da dieci. In inferiorità numerica ad Atene dal minuto 15, va sotto dopo un'ora, ma rimonta e i giallorossi vanno diretti agli ottavi di Europa League. Con il Panathinaikos finisce 1-1. Gasperini si prende anche questa soddisfazione: la Roma è l'unico club italiano a saltare gli spareggi. Il tecnico va a dama anche senza l'attacco. Indisponibili gli infortunati Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy e Dybala e fuori dalla lista UEFA Malen, Vaz, Arena e Venturino, in centravanti lo trova in difesa. Il pari è di Ziolkowski co un colpo di testa in tuffo. Giovani e senatori, un mix che sta funzionando. [...] Anche Gollini tra le 6 novità rispetto alla formazione scesa in campo contro il Milan: debutto con la Roma per il portiere. Ultima partita in Serie A con la maglia del Genoa e proprio contro l'Atalanta del Gasp nel 2024. Poi l'esordio di Della Rocca e il ritorno in campo di Angelino.