Ziolkowski evita la beffa: la Roma soffre in Grecia ma conquista gli ottavi

L'arte di arrangiarsi. Gasperini versione contabile massimizza il profitto con il poco che ha tra le mani. Non gli servono centravanti, basta la testa di Ziolkowski per contenere il Panathinaikos e guadagnarsi l'accesso diretto agli ottavi di Europa League. Anche in dieci contro undici, visto il rosso di Mancini dopo quindici minuti, la Roma evita d'impantanarsi sul prato dell'Olimpico di Atene, non il più suggestivo dei paesaggi, tra spalti vuoti e gru al posto degli spettatori. Lo scenario desolante non toglie carattere alla squadra di Gasperini, costretto a schierare una Roma sperimentale. Se non ci sono gli attaccanti, ci pensano i difensori. Ziolkowski veste i panni del centravanti, prende di testa il destino giallorosso. [...] Di tutti gli attaccanti che ha Gasperini in rosa, non ne ha potuto schierare nessuno. Ecco allora il gol da chi non t'aspetti. L'attesa e la valorizzazione dei giovani in rosa, è questo il nuovo corso romanista. Certo, in queste ultime ore di trattative il tecnico spera che qualcosa si muove, visto anche lo stop di Dybala. Massara però, non è preoccupato anche grazie ad un allenatore come Gasperini, capace di sviluppare il talento: ci pensa lui.

(La Repubblica)