Il laziale Abodi difende la Roma

Il giorno dopo la decisione del Viminale di vietare le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine del campionato, il calcio italiano si divide fra chi appoggia questa linea dura e chi, invece, dissente auspicando misure meno draconiane. Tra questi ultimi, il ministro dello Sport Andrea Abodi, tifoso laziale che vorrebbe mitigare la punizione inflitta anche ai supporters giallorossi: facendo così obiezioni a quanto disposto dal collega Matteo Piantedosi, a capo del Dicastero dell'Interno. «La premessa - dice Abodi - è intanto il rispetto assoluto nei confronti di Piantedosi e delle forze dell'ordine. Capisco le ragioni di una posizione drastica, ma resto dell'idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti. Il quadro si è modificato e ser-ve un sistema di sicurezza che non presidi solo stadi, ma anche autogrill, autostrade, stazioni, rendendo tutto più difficile» (...)

(Quotidiano Sportivo)