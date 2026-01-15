Il Genoa in pressing per avere Baldanzi

Rotta decisa sul romanista Tommaso Baldanzi. [...] Sfumato definitivamente il portiere brasiliano dell'Al-Nassr, Bento, bloccato dal suo club in seguito allo stop del numero uno titolare, l'attenzione dei rossoblù è ora tutta su Tommaso Baldanzi, che si appresta a diventare il primo rinforzo in questa sessione di mercato. È un profilo assolutamente gradito a De Rossi, che ben conosce il giocatore giallorosso, destinato ad avere il via libera di Gasperini alla luce degli ultimi arrivi a Roma di Robinio Vaz e Malen.

Su Baldanzi c'era fino a ieri anche il forte interesse della Fiorentina, con il Genoa però in netto vantaggio. La soluzione genovese sarebbe anche quella preferita dal giocatore. Se verrà trovato l'accordo fra le società, l'innesto di Baldanzi potrebbe anche portare De Rossi a optare per il 3-4-1-2, con lo stesso trequartista giallorosso alle spalle della coppia Vitinha-Colombo.

(gasport)