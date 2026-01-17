Il gennaio da record dei Friedkin

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Una spesa invernale mai vista nell'era Friedkin. I ventidue milioni di euro investiti per l'acquisto di Robinio Vaz (più tre di bonus) e i due per il prestito di Malen, che potrebbero diventare ventisette complessivi in caso di riscatto, rendono questo mercato di gennaio della Roma il più dispendioso per la proprietà texana. Nel gennaio del 2021 arrivò El Shaarawy da svincolato e furono spesi quasi sette milioni per Reynolds. Nella sessione successiva, le spese del club giallorosso non superarono i due milioni di euro con i prestiti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira (entrambi non riscattati). La cifra scende a cinquecento mila euro nella stagione 2022/2023, sborsati per il prestito di Llorente (Solbakken fu prelevato a zero). Un primo investimento importante avvenne nella finestra invernale del 2024, dove la Roma pagò quasi diciotto milioni per i prestiti di Huijsen e Angelino (comprendendo il riscatto a giugno) e l'acquisto di Baldanzi. Il mercato di gennaio dello scorso anno è stato il più prolifico sul piano numerico con l'arrivo di cinque giocatori (Gollini, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine e Gourna-Douath), ma tra prestiti - non riscattati - e acquisti a titolo definitivo il club giallorosso non ha superato i sedici milioni. Con Robinio Vaz e Malen, la Roma ha già stabilito un record a gennaio nell'era Friedkin, impegnandosi per oltre cinquanta milioni. E gli investimenti del club giallorosso, in questa sessione di mercato, per rinforzare la rosa di Gasperini potrebbero non essere ancora terminati.