II tempo e la voglia

Il regolamento non lo vieta. Onestamente, però è complicato aspettarsi da un centravanti un gol a partita. A patto che il soggetto in questione non sia un "Mister 100 milioni" a forse più. E che giochi in questo campionato caratterizzati da difese ballerine. A Torino, Donny Malen aveva incantato all'esordio con la maglia della Roma firmando due splendide reti (una annullata per una questione di millimetri) e si era parlato di lui come di un fenomeno. Ealtra sera contro il Milan l'olandese ci ha provato in tutte le maniere a superare Maignan ma, anche per colpe sue, non è riuscito a bissare il gal di Torino. (...) Quanta confezione dal gruppo di Gian Piero Gasperini nel primo tempo della sfida dell'Olimpico, domenica sera, non puoi non tirare in ballo anche rolandese. Che è rimasto a secco, è vero, ma ha contribuito a rendere la gioca crattacca della Roma sistematicamente più pericolosa. Probabilmente ci si era allargati, net post Torino, a riempirlo di elogi ma certamente dopo il Milan non meriti le numerose critiche che circolano nella Capitale. (...) Gasp oltre a un attaccante esterno titolare, vorrebbe pure un secondo centravanti dopo Malen (Vaz viene considerato uno di prospettiva). Non è ancora chiaro se la società gli regalerà una doppietta, di certo uno dei due dovrà portarlo a Trigoria perché sarebbe davvero singolare non tentare di migliorare una squadra di terza, tra mille difficoltà e con una rosa incompleta, e salita fina al terzo posto. (...)

(corsport)