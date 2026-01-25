I gioielli sono in porta: Bayern e inglesi seguono Svilar. Ma ora Roma è casa

Dieci clean sheet in campionato e tre in Europa League. Con una serie di parate e prestazioni top che non hanno fatto altro che confermare quanto visto nella stagione scorsa. Insomma, quel premio che Mile Svilar ha avuto alla fine dello scorso torneo come miglior portiere della Serie A, potrebbe ripetersi ancora. E se c'è un portiere che glielo insidia è proprio Maignan. L'estremo difensore della Roma fa notizia anche all'estero e, la scorsa estate, aveva messo gli occhi su di lui il Manchester City, mentre ora continua ad essere monitorato dal Bayern Monaco e da altri club di Premier League: Chelsea, Tottenham e anche Bournemouth, dove c'è Tiago Pinto. Lui di muoversi non ne ha voglia, anche perché il rinnovo estivo lo ha festeggiato come un punto di partenza. La moglie sta benissimo nella Capitale e non vuole cambiare e anche lui non ha mai pensato di andare a giocare altrove. [...] E allora il suo futuro sarà quasi certamente alla Roma, ma mai dire mai. A Trigoria sono alle prese con il financial fair play e a giugno bisognerà forse sacrificare qualche pezzo da novanta. L'indiziato numero uno è Ndicka, ma, non è esclusa una seconda partenza.

(gasport)