Hermoso stop. E per l'esterno la Roma ripensa a Tel

Già a Torino, Gian Piero Gasperini aveva intuito la gravità dello stop di Mario Hermoso, che starà fermo almeno per un mese. Il tecnico dovrà quindi aggiornare la linea a tre della sua difesa. Con Celik o con Ghilardi. L'uomo in meno non dovrebbe incidere sulle prossime mosse di mercato. La priorità dell'allenatore resta l'esterno d'attacco da sistemare a sinistra. Ma, l'imprevisto può cambiare la strategia. Al momento la virata sembra esclusa, anche se Massara ha provato a prendere Dragusin, intenzionato a tornare in Italia. Il Tottenham, però, è contrario al prestito e alla fine potrebbe confermarlo anche dopo l'infortunio di Davies. [...] Se ne parlerà oggi a Trigoria, tra il tecnico, il ds e Friedkin Junior, che faranno il punto sul mercato. C'è ancora tempo per intavolare nuove trattative. E proprio per l'esterno, torna di moda il nome di Tel, anche lui in forza al Tottenham. L'attaccante vuole lasciare Londra per lo strappo con il club e con il tecnico Frank. Il giocatore ha preso malissimo la nuova esclusione dalla lista Champions. Sul classe 2005 c'è da tempo l'ok di Gasperini e il ds proverà ad averlo in prestito. Formula che invece non va bene al Feyenoord per Sauer. Massara lavora dunque sulle cessioni: Baldanzi è pronto per il Genoa, Tsimikas e Bailey possono tornare in anticipo a Liverpool e Aston Villa. In più, El Shaarawy è stato offerto alla Fiorentina per arrivare a Fortini. Ferguson, rientrato in gruppo, può restare e giovedì partire titolare con lo Stoccarda. Dovbyk, operato in Finlandia, nelle prossime ore sarà a Roma: intervento ok. Domani rientrerà anche El Aynaoui, dopo la Coppa d'Africa.

(corsera)