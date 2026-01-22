Guidi ritrova anche Arena

Incroci particolari. Nello stesso giorno di Roma-Stoccanda, si gioca Torino-Roma nel campionato Primavera. Con i baby ò partito anche Arena, l’attaccante di 16 anni che ha esordito e segnato proprio contro il Torino dei grandi all'Olimpico, in Coppa Italia. Antonio non può essere convocato in Europa League da Gasperini perché le regole impongono che abbia completato almeno due anni nel vivaio. Essendo arrivato la scorsa estate a Trigoria, Guidi ha riabbracciato il suo terminale offensive per

questa trasferta. In prima squadra, quindi, ò salito Morucci, che nelle ultime due gare ha segnato due gol per nulla scontati. (...)

