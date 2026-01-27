Guaio Koné: è lesione Si ferma per un mese

LEGGO (F. BALZANI) - Due regali per la Champions, anche se il compleanno è già passato da qualche ora. La bella prova col Milan e la corsa all'Europa che conta sempre più intensa hanno convinto i Friedkin a fare un ultimo sforzo per accontentare le richieste del tecnico che ieri ha compiuto 68 anni. Richieste concentrate tutte sulla fascia sinistra dove Massara sta provando a portare Moller Wolfe dal Wolverhampton e Carrasco dall'Al-Shabab. Per il norvegese - suggerito da Riise e che già piaceva lo scorso anno - si tratta di un prestito con obbligo di riscatto su una cifra vicina ai 13 milioni, ma il club inglese (ormai retrocesso) deve prima trovare il sostituto. Stessa sorte per Ruggeri dell'Atletico, l'altro obiettivo delle ultime ore. Per Carrasco invece, la Roma spinge per il prestito secco forte anche della volontà del giocatore di tornare in Europa e delle difficoltà riscontrate per Sauer e Godts. Bisogna convincere gli arabi sulla formula. Si tratterebbe di due innesti di esperienza in una squadra composta da tanti giovani. Forse troppi per i piani ambiziosi di Gasperini che conta di completare il mosaico proprio con l'arrivo di Wolfe e Carrasco. Ma ci sono anche cattive notizie. Koné, infatti, contro il Milan ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale. La Roma conta di averlo a disposizione tra 3-4 settimane, ma di sicuro il francese salterà sfide con Panathinaikos, Udinese e Cagliari. Flebili anche le speranze di vederlo a Napoli il 15 febbraio. Al suo posto si alterneranno Pisilli ed El Aynaoui ormai pienamente recuperato dopo la Coppa d'Africa. Torna prima del previsto, invece, Hermoso che dovrebbe essere a disposizione lunedì prossimo a Udine. Prima c'è l'Europa League: in Grecia spazio a Ferguson e Pellegrini per il quale (così come per Dybala) si è riaperto uno spiraglio per il rinnovo, a cifre più basse.