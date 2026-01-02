Gasperini torna a Bergamo dopo nove stagioni da re. Ma non potrà fare sconti

Ci sono ritorni e ritorni. Quello consumato da De Rossi, ad esempio, qualche giorno fa all'Olimpico, è quello della bandiera tradita, sventolata nel momento del bisogno per mettere a tacere il malumore della piazza, e poi ammainata quando non serviva più. O meglio, quando ha iniziato ad alzare il dito, chiedendo di essere ascoltato. C'è poi l'addio di Gasperini a Bergamo. E qui, le parti si invertono. Perché è il tecnico, dopo 9 anni, ad aver detto basta. «E come avere una moglie e dei figli, sei felice ma ti passa davanti una donna bellissima e…» e puoi dire una volta di no, come fece nel 2023 raccontando questo aneddoto riferito al Napoli. Ma se poi l'occasione ti si ripresenta l'anno dopo e nel frattempo la routine ha preso il sopravvento, i figli sono ormai diventati grandi, un paio di questi anche ribelli, e capisci che il rapporto si trascina ormai in una lenta consunzione, devi avere il coraggio di dire basta. Gian Piero lo ha fatto, non a fatica, non tra mille riflessioni, ripensamenti, e incertezze. (...) Ha avuto la forza di tagliare il cordone ombelicale. E da quello che si è visto, in questi primi mesi di lavoro, ha avuto ragione lui. Il menù è il solito: serietà, lavoro, mai parole smielate che sarebbero risultate stonate, e risultati. Primo posto, poi secondo, terzo, poi di nuovo secondo, set point non sfruttato con il Napoli per tornare primo, ora quarto. Un'altalena che però vede la vetta sempre lì, a portata di vittoria, ma quello che più conta in zona Champions. (...) Il quarto posto va difeso. Come? Venendo incontro alle richieste dell'allenatore che vuole due attaccanti e un difensore centrale, poi magari più in là anche un centrocampista. Se viene ascoltato ha già dimostrato di saper ottenere gli obiettivi. E per la Roma - che domani dovrebbe riproporre l'undici anti-Genoa - centrare la Champions è quasi vitale. Per non rischiare, come nel più classico gioco dell'Oca, di dover ripartire dall'inizio e perdere qualche pezzo pregiato.

(Il Messaggero)