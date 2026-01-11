Gasperini senza freni: "Il mercato? Gli altri comprano, noi ne parliamo"

Quando il coraggio pesa più di ogni altro aspetto vengono fuori partite così: belle perché piene di intensità (e gol voluti a tutti i costi). A forza di spingere, alla fine il muro del Sassuolo è crollato. E Gian Piero Gasperini, nel dopo gara, ha sottolineato proprio l'ostinazione dei suoi giocatori nella ripresa: [...] «Abbiamo alzato il ritmo e siamo diventati più bravi tecnicamente, ho ricominciato a vedere ciò che vedo spesso in allenamento. [...] E' tutto merito di questi ragazzi straordinari per carattere, impegno e qualità». [...]

Poi si è soffermato sui singoli. A partire dagli argentini Dybala e Soulé: «Per segnare Paulo aspetta le partite difficili - ha scherzato -. Io sono contento di lui, l'importante è che si diverta. Arriverà il momento del gol e la forza nel tiro come faceva prima. Matias ha giocato più in zona centrale, lo avevamo già provato li. Può dare maggiore fantasia, è stato molto bravo. In allenamento gli vedo fare cose straordinarie vicino alla porta, in partita deve ripetersi con più continuità». [...]

Prima di salire sul pullman, non ha infine risparmiato una frecciatina lamentandosi - tra le righe - dei ritardi in alcune trattative: «Raspadori? È antipatico parlare di giocatori che non sono qui: parlo dei miei calciatori che stanno facendo sempre meglio, è una questione di rispetto verso chi sta dando il massimo. Vedo che di molte società non si sa niente e poi presentano i calciatori. Noi parliamo per mesi e mesi di giocatori che non sono qui e nel frattempo giochiamo in campionato e in coppa con quello che abbiamo. Stiamo alimentando tutti i media a parlare di tesserati che non sono della Roma».

(gasport)