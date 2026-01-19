Gasperini esalta la sua coppia del gol: "Con gente così si alza il livello di tutti"

A fine partita, somiglia ad un bambino che ha appena scartato il suo regalo di Natale. E poco importa che abbia dovuto aspettare fino al 18 gennaio. Gasperini, a 67 anni, ha gli occhi che brillano. Guarda il gol di Malen che gli viene riproposto in televisione e sorride compiaciuto. Anche perché lo ha voluto lui, si è mosso in prima persona, ci ha parlato e ora finalmente se lo gode: «E' chiaro che quando hai un giocatore del livello di Malen, si alza la capacità offensiva della squadra. Abbiamo creato tanto e abbiamo giocato con qualità. [...] Lui ha le caratteristiche che cercavo. E' bravo nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, di spostarsi sul taglio. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude con velocità e con potenza. Sono doti fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a metterlo nelle condizioni farà tanti gol».

La prima rete è la ciliegina della serata: «Il primo gol è straordinario- gongola -. Anche Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completano, alzi il valore di tutti e così migliora inevitabilmente anche la prestazione di Paulo. Lui e Malen hanno un linguaggio tecnico molto importante sul quale dobbiamo lavorare per le prossime partite». [...]

Una carezza la dispensa anche a Vaz: «Ha delle belle doti, è giovanissimo, è un 2007. Non è facile giocare in Italia ma il modo migliore per farlo crescere è regalargli minuti. Ha delle belle doti, bisogna lavorarci tanto ma in prospettiva è un bell'acquisto. Abbiamo fatto due colpi, uno nell'immediato e uno in prospettiva. Quando è così ti senti supportato». [...]

Unico neo della serata gli infortuni di Celik e Hermoso: «Zeki ha un problema al flessore ma è stata precauzione, sono un po' più preoccupato per Mario, speriamo bene». E un pensiero anche per Ferguson: «Deve migliorare a livello di motivazioni e capire che la Roma è una grande opportunità per lui».



Parola ai protagonisti della serata: «Abbiamo giocato bene, una grande serata. E' bellissimo giocare con Dybala. Sono contento, siamo stati bravi e preso i tre punti». [...] La palla passa a Paulo: «Donyell è un giocatore molto forte, lo conosciamo già. Si muove bene e non serve che lo dica io. È un calciatore di esperienza che ha giocato in grandi campionati. Sul gol ha fatto un bel movimento, ha un bel tiro e lo ha dimostrato. [...] Abbiamo una bella squadra, giocatori forti, un allenatore che ci spinge a dare sempre di più. Non siamo lì per caso. [...] Sono arrivati giocatori forti che ci daranno una mano e tutti daremo il massimo per arrivare tra i primi quattro». [...]

(Il Messaggero)