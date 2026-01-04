Gasperini, che rabbia: "Il gol convalidato assurdità mai vista. Che dubbi sul Var"

Nel momento in cui ha rivisto il gol di Scalvini, Gian Piero Gasperini ha racchiuso in una sola parola il suo commento: «Assurdo». È stato pesante, decisivo per la vittoria dell'Atalanta e per rallentare la corsa europea della Roma e proprio non gli è andato giù. Per la dinamica e per come, subito dopo, ha agito il Var: «È un gol assurdo per quelle che sono le regole del Var in questo momento. I giocatori erano certi che fosse irregolare. È inspiegabile che sia stato convalidato e che si commettano errori del genere. Siamo stati tre minuti fermi per valutarlo … Così cambia il regolamento ogni volta. Ci sono le mani in faccia a Svilar e il tocco di braccio, un'assurdità mai vista». [...] Dopo la bordata alla tecnologia e al Var per il gol preso e dopo l'emotività srotolata sugli spalti, Gasperini ha fotografato la sconfitta. La prima del 2026. «Ci aspettavamo Zalewski dietro le punte ma nel primo tempo abbiamo sofferto troppo sulle fasce. È

andata meglio nel secondo. Mancini dietro ci ha dato sicurezza, è un grande giocatore e una risorsa importante per il calcio italiano, non ha più atteggiamenti provocatori. Anche stasera è stato bravissimo. Poi portando Celik in difesa siamo migliorati ma abbiamo avuto un po' più di continuità di azione». Alla fine, una consapevolezza: «La Roma non esce ridimensionata da questa gara, anzi questa partita può insegnare tantissimo a tutti quanti». E il mercato? «Oggi non ne parlo».

(Gasport)