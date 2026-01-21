Gasperini alza il muro

IL TEMPO (L. PES) - Fortezza Roma. Se le squadre di Gasperini, storicamente, vengono ricordate per la prolificità offensiva (su tutte la sua Atalanta spesso vicina ai cento gol stagionali in campionato), la sua creatura a tinte giallorosse fa della difesa una delle armi migliori. Il dato parla da solo: di cui gol concessi in ventuno gare di A che fanno della Roma la miglior difesa dei maggiori campionati europei. Mancini e compagni davanti a Lens (13), Arsenal e Bayern (14) e Psg (15) in campo continentale mentre in Italia ai giallorossi è secondo solo il Como con 16. Svilar resta una componente fondamentale ma anche la bravura dei singoli calciatori nella difesa individuale fa della squadra di Gasp una formazione difficile da scardinare. Il terzetto M ancini-N'Dicka-Hermoso ha subito appena sei gol in tredici gare giocate insieme dal primo minuto e i clean sheet totali sono ben dieci, record dalla stagione 2014-15 quando a questo punto del campionato erano 11. Costanza nel pressing e organizzazione tra i segreti del tecnico di Grugliasco che ha ereditato un reparto già molto forte nell'uno contro uno e nella marcatura a uomo, esaltato dalle richieste dell'allenatore. L'assenza di Hermoso per circa un mese peserà inevitabilmente, ma per il tecnico rafforzare la difesa, a meno di occasioni, non è una priorità. Ziolkowski e Ghilardi, soprattutto quest'ultimo nel ruolo di centrale di sinistra, sostituiranno lo spagnolo con la possibilità di vedere anche Celik, talvolta, arretrare tra i difensori. La crescita dei giovani è una buona notizia per Gasp che nel mercato, in questa fase, predilige rafforzare la corsia di sinistra sia in attacco che sulla linea dei centrocampi. Domani, intanto, torna l'Europa League. Ieri a Trigoria si è rivisto Baldanzi con il gruppo, così come Ferguson che già lunedì aveva svolto la seduta insieme ai compagni. Ancora a parte, invece Celik ed El Shaarawy, oggi invece sarà il giorno del ritorno di El Aynaoui. Per la gara di domani contro lo Stoccarda Gasperini è alle prese con le valutazioni per l'attacco. Malen e Vaz, così come Baldanzi escluso a settembre, non possono rientrare tra i convocati mentre Ferguson dovrebbe tornare titolare con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. L'intenzione è quella di risparmiare minuti a Dybala in vista del big match di domenica contro il Milan. Per il resto scelte quasi obbligate con Ghilardi in difesa insieme a Mancini e N'Dicka e Rensch favorito al momento su Celik per agire sulla destra. Possibile turno di riposo per Koné con Pisilli accanto a Cristante ed El Aynaoui solo in Panchina. Ieri, nel frattempo, è tornato in città anche Dovbyk dopo l'operazione in Finlandia. Circa tre mesi di stop per l'attaccante ucraino che ora inizierà il percorso di recupero.

