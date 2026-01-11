Gasp si affida ai soliti noti: Koné e Soulé in tre minuti per stendere il Sassuolo

La Roma ha aspettato a lungo, quasi troppo, poi ha risolto la partita come si fa con certe serate storte: senza avvisare, in tre minuti. Contro il Sassuolo finisce 2-0, con i gol di Manu Koné e Matías Soulé, e con una classifica che, almeno per una notte, riporta la Roma al secondo posto e a tre punti dall'Inter capolista. [...]

Ma è stato tutto il primo tempo a raccontare una Roma meno fluida del solito, in difficoltà tanto nel trovare spazi che a difendersi. A tenere il risultato in equilibrio è stato allora Mile Svilar, decisivo su Fadera con un intervento che vale quanto un gol.

Dopo l'intervallo, però, cambia tutto. La Roma rientra in campo con un'altra intensità e decide di prendere possesso della metà campo avversaria. È un assedio progressivo, fatto di pressione, recuperi alti e continue conclusioni. I numeri raccontano tutto: 26 tiri totali, 17 soltanto nel secondo tempo. [...]

All'ennesima azione avvolgente stile rugby, Soulé disegna l'assist, Koné attacca lo spazio e colpisce di testa, sorprendendo tutti. È il gol che rompe l'equilibrio e libera la partita. Tre minuti dopo è ancora Soulé a chiuderla, trovandosi nel posto giusto per il tap-in che vale il 2-0. [...]

Se davanti la Roma ha dovuto aspettare e dovrà farlo anche sul mercato (si pensi a Zirkzee), contro il Sassuolo arriva il nono clean sheet in Serie A. Con appena dodici gol subiti i giallorossi tornano ad avere la miglior difesa del campionato. [...]

(La Repubblica)