Gasp-Sarri: è derby per Raspadori

I botti di Capodanno li ha sparati la Roma. Proprio ieri il ds Massara ha trovato l’intesa con l’Atletico Madrid per il trasferimento temporaneo (ma oneroso) di Giacomo Raspadori con diritto di riscatto da esercitare a giugno. Si tratterebbe di un’operazione complessiva da 22 milioni: alcune condizioni, come la qualificazione in Champions, trasformerebbero il diritto un obbligo. Serviva un rilancio dopo la prima proposta da 3 milioni per il prestito più altri 15: eccola servita, proprio all’alba del nuovo anno. Ora manca il sì di Jack. (...) Si potrebbe dunque dire che Raspa e la Roma, dopo aver flirtato a distanza, non sono mai stati più vicini di così. Solo che tra il calciatore e la società giallorossa non c’è ancora un accordo totale - tra oggi e domani è atteso lo sprint - e in questo pertugio s’è infilata la Lazio, che cedendo Castellanos al West Ham avrebbe i soldi per ribaltare tutte le carte sul tavolo. I biancocelesti potrebbero presentarsi dall’Atletico con il cash necessario ad acquistare subito il cartellino, poi con il ragazzo calerebbero l’asso Sarri, che promette di trasformare il centravanti mobile in un novello Mertens. Insomma, è già derby. Con la Roma in vantaggio. (...)La Turchia non è un’opzione nonostante il pressing del Galatasaray. La presenza dell’Atalanta, invece, comincia a farsi sentire: quella bergamasca diventerebbe un’opzione ancor più attrattiva in caso di partenza di Lookman, che guarda caso interessa all’Atletico. La sensazione è che la Roma debba muoversi in fretta anche con l’entourage del ragazzo,

(corsport)