Gasp felice ma il mercato lo preoccupa: "Altrove non si sa nulla, poi li presentano"

Nessun silenzio stampa questa volta per Gasperini che a differenza del post gara di Lecce si presenta davanti ai microfoni, ma preferisce non toccare l'argomento mercato: «La cosa è abbastanza antipatica. Parlo solo dei miei giocatori, che stanno facendo una prestazione migliore dopo l'altra. È una questione di rispetto verso di loro che stanno dando il massimo. [...] Vedo che in molte società non si sa niente e poi li presentano. Noi andiamo avanti mesi parlando di giocatori altrui e nel frattempo giochiamo campionato e coppa con questi ragazzi». Meglio ringraziare la squadra, che da inizio stagione non lo ha mai deluso. [...]

Sono settantasei i giorni senza gol di Dybala. Un digiuno che inizia a pesare, non tanto sui punti in classifica che ieri sono diventati 39 ma sull'umore della Joya. Gasperini, però, preferisce riderci su: «Aspetta le partite che magari devono essere sbloccate (ride, ndc). [...] L'importante è che continui a giocare e si diverta a giocare. Ha mostrato un repertorio straordinario. Ritroverà la forza nel tiro e la capacità di calciare forte e preciso come faceva prima». [...]

La buona notizia è il ritorno di Ndicka: ieri la sua Costa d'Avorio è stata eliminata nei quarti della Coppa d'Africa (vittoria dell'Egitto di Salah per 3-2), quindi il difensore rientrerà in Italia.

(Il Messaggero)