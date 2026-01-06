Gasp, emergenza difesa a Lecce. La Roma aspetta il sì di Raspadori

[...] In difesa è emergenza totale, con i tre titolari fuori: Ndicka è in Coppa d'Africa (con El Aynaoui), Mancini ed Hermoso sono squalificati dopo il giallo con l'Atalanta. [...] Davanti a Svilar, la linea a tre sarà composta da Ghilardi, Ziolkowski e Rensch, con Celik e Wesley sugli esterni. L'unico cambio potrebbe essere lo spostamento dietro del turco, con l'innalzamento dell'esterno olandese in fascia. In mezzo ci saranno Cristante e Koné, con Dybala e Soulé dietro a Dovbyk, favorito su Ferguson. [...] Nuovi acquisti ancora non se ne vedono e quelle che sembravano due trattative avviate verso la conclusione stanno vivendo rallentamenti. La prima riguarda Raspadori, ancora non convinto della destinazione giallorossa. Ieri sera c'è stato un nuovo contatto con il giocatore per dare un'accelerata decisiva alla trattativa. L'accordo tra i due club è definito, ma manca ancora il via libera dell'attaccante, che vorrebbe continuare a giocarsi le sue chance in maglia Colchoneros. Situazione diversa per Joshua Zirkzee. Qui manca il via libera del Manchester United, con la Roma e il giocatore che hanno un accordo chiuso da diversi giorni. [...] Intanto ieri a Trigoria è andata in scena una riunione di mercato proprio per dare l'accelerata decisiva alle due trattative. Sul fronte dirigenziale, dopo un anno e mezzo, si è chiusa con un accordo economico la causa di lavoro tra la Roma e l'ex capo del commerciale Michael Wandell.



(la Repubblica)