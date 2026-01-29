Gasp è oltre la coppa: "Conta più il campionato"

Diciamo pure che lo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene, non se la passa proprio bene. [...]

Non se la passa bene nemmeno la Roma, che qui, sul campo del Panathinaikos, è venuta a prendersi il pass per entrare nel G8 dell'Europa League. I verdi di Raga Benitez, che ha confessato di essere stato vicino alla Roma un po' di anni fa, hanno la necessità di fare bella figura davanti al loro popolo dimezato, avendo già conquistato il diritto ai playoff e non potendo più andare direttamente agli ottavi. [...]

La Roma ha costruito i suoi successi europei proprio in trasferta, vincendo a Nizza e due volte a Glasgow. Ad Atene è l'ultimo sforzo, in tutti i sensi. ma Gasp non vuole spremere più di tanto i suoi. Entrare nelle prime otto sarebbe un privilegio, restare nelle ventiquattro non lo turba, non è un dramma insomma. E nemmeno lo nasconde troppo [...]

E questo non vuol dire che la Roma voglia snobbare la competizione, anzi. È solo una questione di opportunità: il turnover, Gasp, lo fatto e pure massiccio, pure nella sfida contro lo Stoccarda. [...]

(Il Messaggero)