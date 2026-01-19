Gasp: "Con giocatori così è più facile"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Lo ha voluto fortemente e, adesso, se lo gode. Gasperini aveva avvisato tutti. E Malen, all'esordio con la maglia giallorossa, non ha deluso le aspettative. Un impatto devastante impreziosito da un gol, dopo l'annullamento di una rete per un fuorigioco millimetrico.

«Quando hai giocatori di livello come Malen si alza la capacità offensiva di tutta la squadra e migliorano i numeri in attacco - ha affermato Gasperini ai microfoni di Sky -. Ha le caratteristiche che cercavo. Ha questa abilita nello smarcarsi non di schiena, di spostarsi sul taglio. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude in porta con velocità e potenza. Se riusciamo a metterlo nelle giuste condizioni, farà tanti gol».

Parlando di Malen, Gasp ha inviato indirettamente anche un messaggio alla società sul mercato: «Spero che possa fare il centravanti a lungo anziché spostarlo sulla sinistra. Dobbiamo costruire una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche». Tradotto, serve un attaccante sinistro per riempire quella casella rimasta libera dalla scorsa estate.

A Torino ha esordito anche Robinio Vaz, che ha avuto l'occasione per regalarsi la prima gioia in giallorosso. «Ha delle belle doti - ha commentato l'allenatore piemontese - ovviamente è giovanissimo e non e facile giocare in Italia. Il modo migliore per farlo crescere è dargli spazio e fiducia, ma in prospettiva è un bell'acquisto. La Roma ha fatto un colpo nell'immediato e uno in prospettiva.

Quando è così, ti senti supportato».

Tra le note positive della serata c'è anche la brillante prestazione e il ritorno al gol di Dybala, che ha celebrato la vittoria con una pizza margherita. A sorprendere, però, è stata la connessione così immediata tra l'olandese e l'argentino considerando i pochi giorni di lavoro insieme. Tra giocatori forti, però, la sintonia è naturale. E il primo a saperlo è proprio Gasperini: «Hanno un linguaggio tecnico molto importante. Quando le cose si completano, riesci ad alzare Il valore di tutti e migliora anche la prestazione di Paulo». Sono serviti soltanto ventisei minuti per assistere alla prima rete confezionata dalla nuova coppia d'attacco giallorossa. Imbucata di Dybala sfruttata con naturalezza da Malen.

«E' bellissimo giocare con Dybala» ha ammesso l'olandese. «Malen è un giocatore molto forte che sa muoversi bene» la risposta della Joya. Insomma, il feeling tra i due sembra essere già sbocciato. Per rivederli all'opera insieme sarà necessario attendere la sfida con il Milan (l'olandese non può giocare nella fase campionato di Europa League). Novanta minuti fondamentali nella corsa alla Champions. Nel frattempo, Malen oggi compie ventisette anni. Ma il regalo l'ha fatto lui alla Roma e a Gasperini.