Gasp al veleno: «Puntare sui giovani? Basta essere chiari»

Gian Piero Gasperini non spezza la maledizione della Coppa Italia, ma applaude la squadra per la prestazione: «I ragazzi sono stati strepitosi, magari potevamo andare ai rigori e poteva essere una serata da osannare. È difficile giocare tutte e quante le competizioni, queste sono gare secche e bisogna accettare il risultato. Vado a casa ringraziando i calciatori. Gli errori di Svilar? Non voglio gettare la croce addosso a nessuno, peccato per i gol presi». Ieri all'Olimpico si è visto in tribuna il nuovo acquisto Vaz (classe 2007). Mentre in campo Arena (2009) ha trovato la prima rete in carriera. Gasp - in attesa di Malen - si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Arena non ha paura di niente, magari è un predestinato. Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi, va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche la primavera, non è un problema». (...)

(Il Messaggero)