Friedkin compra under

Se vincere a Roma è una strada in salita, farlo con un gruppo giovane è come scalare l'Everest a mani nude, con i bermuda e magari pure senza cappello. Provate a chiedere a Gasperini cosa pensa dei tanti giovani che continuano ad approdare a Trigoria: risponderebbe che gli piace da matti lavorare con loro, plasmandone il talento ogni giorno, ma poi aggiungerebbe pure - con una certa dose di preoccupazione - che il calore della piazza giallorossa e la sua scelta di salutare

l'Atalanta dopo nove stagioni al top necessitano del sostegno di calciatori pronti a lottare e a competere subito per il vertice. [...]

Siccome l'esigenza è sempre parente stretta dell'ambizione, il tecnico sa bene che per puntare alle stelle e non a vivacchiare - servono «colpi alla Malen». Dunque calciatori esperti, da gettare subito nella mischia, capaci di adattarsi in un paio d'allenamenti a schemi, movimenti e richieste tattiche. [...] Se da una parte la

Roma cerca di assecondare le richieste del suo condottiero, dall'altra volge il proprio sguardo al domani con il chiaro intento di fare player trading. Tradotto: comprare a 1 e magari vendere a 2, realizzando le famose plusvalenze che fanno respirare il bilancio. Da un anno e mezzo a questa parte, a Trigoria la musica è cambiata. Diciamo pure che la spesa monstre per Dovbyk - quasi 40 milioni - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. [...]

Friedkin ha dunque cominciato a mettere mano al portafogli soltanto per calciatori under 24. [...] Nella stessa sessione in cui è stato acquistato l'ucraino, sono approdati a Trigoria i ventunenni Soulé e Dahl rispettivamente per 30 (26+4 di bonus) e 5,6 milioni, il ventitrenne Koné per 18, il ventiquattrenne Le Fée per altri 23 e il sedicenne Sangaré, operazione simile a quella che 12 mesi dopo avrebbe portato a Roma Arena, stessa età. [...]

Nel mercato invernale con Ranieri alla guida della squadra, si sono aggiunti Rensch (22 anni), Salah-Eddine (23) e da quando c'è Gasperini ecco Ghilardi, Ziolkowski, El

Aynaoui, Zelezny, Ferguson, Wesley e da pochi giorni Robinio Vaz (18 anni) e Venturino (19). [...] Solo Ferguson (21) è in prestito con diritto di riscatto, tutti gli altri sono stati strappati alla concorrenza a suon di milioni. In totale oltre 199 per calciatori poco più - o poco meno - che teenager. [...]

(corsport)