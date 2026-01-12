Fiorentina, Baldanzi sempre più vicino: oggi il nuovo vertice con la Roma

Baldanzi è sempre più vicino alla Fiorentina. Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo confronto con la Roma per entrare nel vivo di una trattativa che non è ancora chiusa. L'operazione si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 12-13 milioni di euro. [...] La Viola sta valutando anche la posizione di Fortini e chissà che la dirigenza toscana non ne discuta con la Roma, attualmente la più interessata alla sua situazione. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e percepisce uno stipendio da 100 mila euro. [...]

(corsport)