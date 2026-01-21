Ferguson guida la vecchia Roma

Nemmeno il tempo di gustarsi Malen, che l'olandese deve fermarsi. Fortunatamente non si tratta di un Bailey-bis ma di una semplice questione regolamentare che non lo vede comparire nelle liste Uefa giallorosse sino alla fase ad eliminazione diretta. A proposito del giamaicano: ieri, zuccotto di lana in testa, ha salutato mestamente come un turista qualunque da Ciampino, facendo ritorno a Birmingham per buona pace dei pop corn prefigurati dal papà agente che sono rimasti invece semplici chicchi di mais. Amen, scoppietteranno da qualche altra parte. Tornando alla Roma che domani affronta lo Stoccarda, Malen come Vaz (più il baby Arena) non sarà della partita. E a chi tocca con Dovbyk tornato lunedì dopo l'operazione in Finlandia? Sì, proprio a lui, a Ferguson. Diciamoci la verità: chi vorrebbe essere nei panni dell'iranese? La risposta viene da sé: nessuno. È come se dopo tanta attesa, riesci a comprarti la macchina dei sogni (Malen) e poi la devi posteggiare dopo un giro del palazzo e riprendere quella vecchia, perché ti manca il bollo per circolare. Un ritorno al passato inevitabile che vedrà l'ex Brighton protagonista nelle ultime due gare del mega girone di Europa League. (...) Chiacchierato, criticato, sopportato, a volte anche fischiato, messo sul mercato, poi tolto perché Evan di andarsene da Roma non ci pensa minimamente. E chissà che proprio questa sua volontà non abbia fatto breccia in Gasperini che domenica, nel post-gara, ha speso parole severe ma non dure come ultimamente gli capitava quando si riferiva al ragazzone di Bettystown, cittadina di diecimila abitanti che si affaccia sul Mar d'Irlanda. (...) Ma Ferguson è questo e ora la sbornia e l'innamoramento per Malen non devono far dimenticare le qualità di questo ragazzo. Che qualche gol (5 in stagione) l'ha pure fatto e/o provocato. A Pisa, ad esempio, con Soulé. A Lecce o a Glasgow invece ci ha pensato da solo. Insomma si dovrà in qualche modo cercare di sfruttare le sue caratteristiche. Perché la Roma di coppa, volenti o nolenti, dovrà affidarsi almeno fino all'eliminazione diretta a lui.

(Il Messaggero)