Ferguson-Dovbyk: finalmente i gol

I bomber che non c'erano, adesso ci sono. Segnano Ferguson e Dovbyk - in gol insieme per la prima volta - e la Roma passa (2-0) di slancio a Lecce, con una prestazione non scintillante ma seria, concentrata. È una vittoria sulle punte. E Gasp festeggia i mille punti in Serie A, entrando in un'élite di colleghi niente male, Rocco, Trapattoni, Liedholm, Allegri e Spalletti. Un successone, anche se a fine partita prevale in lui l'amarezza per un mercato che non decolla. Nervoso all'inverosimile, tanto da disertare le consuete interviste post gara. Troppe assenze per essere la vera Roma, ma si sentiva il bisogno di una prestazione convincente dopo le ultime uscite preoccupanti. La squadra di Gasp, con questo successo esterno che mancava da un mese e mezzo, resta dritta sul binario Champions, tiene a bada il Como, e chissà se a quei due go-leador intristiti dal recente passato e dalle tante critiche (in primis del loro allenatore), dopo le firme sulla vittoria in Salento, cambierà il destino? (...) Sul primo gol Ferguson ci mette l'anima del bomber ritrovato e il piedone, Dybala l'idea del genio. Si, Paulo là dietro ha cucito il gioco, preso punizioni e sfiorato pure una rete. Non è al top, ma almeno nella sua posizione naturale, di trequartista di destra, ha funzionato meglio del solito. Sulla seconda rete, Dovbyk, che aveva sostituito da poco Evan, si è fatto trovare con il cuore caldo al centro dell'area di rigore, pronto .a mettere dentro una palla calciata in porta da Pisilli, che forse sarebbe finita tra le braccia del portiere Falcone. La gioia dell'ucraino viene stoppata dal solito infortunio mu-scolare: gioca solo 26' della ripre-sa (esce undici minuti dopo la rete del raddoppio), ci sarà da capire quando e se lo rivedremo ancora in campo con la Roma. Il ds Massara, che lo stava offrendo qua e là, dovrà aspettare il responso degli esami. È bastato davvero poco, insomma, (..) In panchina, oltre ai primavera e i portieri, Gasp di giocatori di movimento aveva solo Dovbyk e Tsimikas oltre ai convalescenti Angelifio e Soulé. Nell'undici di partenza ritroviamo Cristante tra i trequartisti/tutto campisti e al di là del ruolo, lui ha il marchio di garanzia sempre valido; ritroviamo anche Pisilli e Ghilardi che non hanno mai giocato titolari in campionato. (...)

(Il Messaggero)