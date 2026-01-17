Ferguson ancora ko. A Torino l'olandese con Dybala e Soulé

Malen è pronto a partire titolare e finalmente Gasperini dopo settimane di emergenza può tornare a sorridere. Bailey si è rivisto già nel match di Coppa Italia, mentre Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo da un paio di giorni, non ci sarà Ferguson che anche ieri si è allenato a parte. [...] Ma la coppia dietro all'olandese sarà la solita, quella composta da Dybala e Soulé. Paulo va a caccia del gol che manca da quasi tre mesi, l'ultimo è ancora quello contro il Sassuolo del 26 ottobre.[...] Al suo fianco Soule che invece di problemi con i gol ne ha ben pochi. È il capocannoniere della Roma e completerà il tridente. Pochi dubbi per il resto della formazione. Ritorna la difesa titolare a un mese dall'ultima volta, davanti a Svilar ci saranno Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle fasce Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo Koné e Cristante. [...]

(Il Messaggero)