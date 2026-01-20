Stoccarda, El Khannouss out per squalifica: in avanti Undav l'unica punta di riferimento

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Per Roma e Stoccarda è arrivato il momento di tornare a sentire l'inno dell'Europa League. L'appuntamento tra le due squadre è fissato per giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Con solo altre due partite da giocare nella fase campionato di questa edizione, questa sfida assume un valore importante per la rincorsa ai primi 8 posti della classifica. Roma e Stoccarda in questo momento si trovano a parimerito in classifica con 12 punti a referto e con un solo punto di distacco dall'ottavo posto al momento occupato dal Porto a parimerito con il Braga. La classifica è corta considerando che il Lione è in testa a quota 15. L'ultima sconfitta dei tedeschi risale al 6 dicembre, data in cui il Bayern Monaco ha superato la squadra di Hoeness per 5-0, da quel momento 7 risultati utili consecutivi con 5 vittorie e 2 pareggi. La Roma dovrà prestare molta attenzione a Undav, la punta tedesca ha già messo a segno 10 gol in Bundesliga, mentre in Europa League è a quota 3 assist e un gol. Chi invece sarà assente è Bilal El Khannous. Il trequartista marocchino non potrà aiutare i propri compagni a causa della squalifica da scontare. Una buona notizia visto che il classe 2004 è a 3 gol segnati nella competizione. Lo Stoccarda domani arriverà nella Capitale e Hoeness terrà la conferenza stampa all'Olimpico. Il tecnico è alle prese con gli ultimi dubbi, ma la direzione è quella del consueto 4-2-3-1 con Nubel in porta, Vagnoman, Hendriks, Chabot e Mittelstadt a comporre la difesa. Stiller e Kazarov in mediana con Leweling, Nartey e Fuhric sulla trequarti e Undav unica punta.

