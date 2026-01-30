El Aynaoui da incognita a certezza: senza Koné può prendersi la scena

È tornato El Aynaoui e viene da pensare menomale sia per l'infortunio di Koné che per la crescita del giocatore. Contro il Panathinaikos inizia trequartista alle spalle di Pellegrini e Soulé e nel primo quarto d'ora interpreta perfettamente il ruolo. Poi l'espulsione di Mancini complica inevitabilmente le cose e indietreggia a fare coppia con Pisilli. Il copione però non cambia: corre per tutto il campo, alza il pressing ed è preciso negli interventi. La crescita rispetto ad inizio anno è evidente. Si è messo alle spalle un inizio complicato e le critiche inspiegabili di luglio. Una parte della tifoseria preferiva Rios e non ha perso tempo per lasciare inutili insulti sui social. Neil ha limitato i commenti sotto al profilo ed è andato avanti. Massara ci ha creduto fin dal primo giorno e ora l'investimento fatto in estate da 23 milioni di euro inizia a fruttare. È entrato a Trigoria in punta di piedi e ora dovrà sostituire Koné. Gasperini si gode un centrocampista completo e anche in grado di segnare gol pesanti. Adesso con l'assenza del francese può prendere il volo. L'ex Monchengladbach resterà ai box per un po' e già da lunedì contro l'Udinese toccherà a lui prendersi il centrocampo sulle spalle in coppia con Cristante. La vetrina della Coppa d'Africa ha attirato diversi club su di lui. Addirittura, c'è chi parla di un sondaggio da parte del Real Madrid, club al quale è impossibile dire di no. Ma offerte a Trigoria non sono arrivate e lui pensa solamente a tare bene con la maglia della Roma per provare a riportarla in Champions e magari a vincere un trofeo. Il presente, però, è quello che conta di più e i giallorossi hanno bisogno di punti per tenere a distanza la Juventus. Gasp da lui si aspetta anche più gol. Col Lens l'anno scorso ne aveva segnati otto in ventiquattro partite. Poi se arrivasse qualcosa dal mercato, Gasp sarebbe ancora più felice.

(Il Messaggero)