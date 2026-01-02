È sempre emergenza. Febbre per Bailey e Pisilli

Gasperini rischia di presentarsi anche a Bergamo con gli uomini contati. E' vero che ha recuperato sia Hermoso che Soulé, tornati in gruppo nel primo allenamento del nuovo anno. Al tempo stesso, però, non si sono presentati in campo Pisilli e nuovamente Bailey: entrambi hanno dato forfait perché influenzati.(...) La scelta, dunque, è ridotta ancora al minimo. Si va verso la conferma della formazione schierata in partenza lunedì contro il Genoa. L'unico dubbio in avanti, dove torna nelle rotazioni Baldanzi per l'eventuale tridente leggero. Uscirebbe Ferguson.

(corsera)